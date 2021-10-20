Оказалось, что общение в соцсетях вовсе не спасает от одиночества

Представители сиднейского технологического университета сообщают о результатах работы по изучению влияния социальных сетей на людей, которые много времени уделяют общению в них.

По словам ученых, утверждение, что ресурсы такого рода спасают от одиночества, можно считать ложным. Наоборот, излишнее увлечение соцсетями создает для пользователей массу новых проблем.

Так, они провоцируют стрессовое состояние, а иногда приводят к возникновению ничем не мотивированной паники. Проблемы социального взаимодействия в реальном мире только усиливаются. Зато возникают риски с безопасностью, не соблюдается конфиденциальность, падает производительность на рабочем месте. Наконец, эксперты отмечают проблему кибербуллинга. Отметим, что в соцсетях сейчас зарегистрировано около 4,5 млрд человек.