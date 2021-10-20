Исследования в области фармакологии будут проводиться в Белгороде на базе нового центра

Компания Abbott объявила об открытии нового Научно-технического производственного центра на базе производственной площадки «Верофарм» (группа Abbott) в Белгороде.

«Открытие данного центра в Белгороде – это событие федерального масштаба. Я очень горжусь, что это происходит на Белгородской земле. Это подчёркивает то, что у нас есть опыт, компетенция, что к нам есть доверие со стороны серьёзных мировых лидеров фармацевтической отрасли. Для нас особенно важно развитие наукоёмких, современных производств и исследовательской базы. У нас достаточно серьёзные амбиции в части развития университетской науки. Хочется, чтобы наша молодёжь не только училась, но и оставалась работать в Белгородской области. И новое производство, которое сегодня заработало, может этому поспособствовать», – подчеркнул Гладков.

Центр позволит ускорить процесс трансфера производственных технологий, локализацию международного портфеля компании, а также разработки и выпуска новых высококачественных лекарственных средств на российском рынке. В торжественном запуске Центра приняли участие Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что на базе нового центра (НТПЦ) будут проводиться исследования и разработка лекарственных препаратов. В результате повышения уровня локализации производства увеличится и скорость поставок продукта на фармацевтический рынок.

«Благодарен компании Abbott. Подписали соглашение на форуме в Петербурге. И за короткий промежуток времени мы от проекта перешли к запуску центра. Мы готовы побороться за новые инвестиционные проекты, которые есть у компании, потому что формирование добавочной стоимости, формирование новых рабочих мест на территории Белгородской области необходимо продолжать», – обратился к представителям компании глава региона.

На сегодняшний день на производстве, расположенном в Белгороде, выпускают более 100 наименований лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, печени, центральной нервной системы и кожи, желудочно-кишечного тракта, а также препаратов для женского здоровья.

Также в режиме телеконференции Белгород-Москва-Базель обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества Белгородской области с международной компанией.