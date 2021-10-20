Блинкен заявил об отсутствии у США намерений сдерживать Китай

Вашингтон не просит другие страны «выбирать между США и Китаем», сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

На пресс-конференции в Кито с эквадорским министром иностранных дел и миграции Маурисио Монтальво Блинкен заявил, что США «не стремятся сдерживать Китай и подавлять его». Он признал, что «торговля и инвестиции, в том числе с Китаем, важны для всех стран», передает ТАСС.

Обычно такие отношения «выгодны», сказал Блинкен. Однако, по его словам, «есть очень узко определенные области, где странам имеет смысл принимать меры предосторожности, рассматривая возможность инвестиций». Блинкен объяснил свое заявление тем, что «к сожалению, в случае с Китаем на самом деле нет разделения между компаниями, которые вроде как являются частными, и государством».

Напомним, США намерены развивать объединения стран ради «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», то есть ради противодействия Китаю. В частности, были созданы блоки AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и Quad (Quadrilateral Security Dialogue, «четырехсторонний диалог по вопросам безопасности» в составе США, Австралии, Японии и Индии).