 

Появилась информация о планах Facebook сменить название

20.10.2021, 5:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомпания Facebook планирует изменить название на следующей неделе, сообщил источник.

Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации, передает ТАСС.



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