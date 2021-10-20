Появилась информация о планах Facebook сменить название

Компания Facebook планирует изменить название на следующей неделе, сообщил источник.

Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации, передает ТАСС.