 

Sony обещает «лучшую камеру» в новой модели смартфона Xperia

20.10.2021, 5:12, Новости дня
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На 26 октября японская компания Sony готовит презентацию новой модели смартфона Xperia. С приближением этой даты производитель сливает в сеть все больше подробностей, интригуя как экспертов, так и обычных пользователей.

Так, последний намек касался высокого качества видеокамеры, которой оснащен мобильный гаджет. Представители Sony буквально называют ее лучшей в мире и сравнивают чуть ли не с профессиональным устройством для съемки.

Как минимум, в девайсе будет предусмотрена новая весьма необычная кнопка для спуска, благодаря которой, как намекает разработчик, можно рассчитывать на лучшие фотографии, чем те, что сделаны на любом другом смартфоне. Так ли это, надеемся узнать уже через несколько дней во время официального мероприятия.



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