Гарнитуру AR от Apple все-таки будут выпускать только через год

Получено еще одно подтверждение о том, что компания Apple начнет производство новой AR-гарнитуры только через год – в четвертом квартале 2022-го. Причины пояснил известный эксперт Минг-Чи Куо.

По словам эксперта, выпустить гарнитуру AR намного сложнее, чем обычный мобильный телефон. Дело в большом количестве деталей промышленного дизайна и особом программном обеспечении.

Кроме того, «Яблочная» компания пытается создать не просто устройство для развлечения, а некий многофункциональный гаджет, возможности которого выходят далеко за пределы обычной периферии. Вот почему выход на рынок приходится откладывать, поясняет специалист. Разработчик просто не хочет представить сырое изделие.