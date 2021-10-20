В Британии начала распространяться более заразная форма коронавируса

В Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2, сообщил ученый Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

По его словам, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%, передает RT со ссылкой на The Financial Times.

Специалисты подчеркивают, что пока новая вариация фиксируется только на территории королевства, на нее приходится около 10% всех случаев заражения в стране. Эксперты подчеркнули, что рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан прежде всего с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением вариации вируса.

Как предположил профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению коронавируса так же значительно, как предыдущие формы «дельта»-штамма.

Ранее главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что дети стали намного чаще заражаться штаммом коронавирусной инфекции «дельта».