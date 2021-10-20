 

Обыски у родственников Дерипаски в США завершены

20.10.2021, 4:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники ФБР завершили обыск в доме родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщают информационные агентства.

Примерно в 20.40 вторника по местному времени (03.40 среды мск) около 15 сотрудников ФБР принялись выносить из дома коробки и чемоданчики, которые погрузили в служебные внедорожники. После этого сотрудники ФБР уехали. С момента появления первых новостей об обысках прошло более 10 часов, передает  РИА «Новости».

Жители фешенебельного вашингтонского района, где находится дом, говорят, что давно не видели его обитателей. Так, мужчина, совершавший вечернюю пробежку, рассказал, что «бывал в этом доме еще при прежних владельцах – годы назад». По его словам, особняк в прошлом принадлежал Пенни Прицкер – миллиардерше и министру торговли в администрации Барака Обамы.

Напомним, до этого ФБР завершило обыск в Нью-Йорке. Представитель бизнесмена заявил, что обыски связаны с санкциями. СМИ сообщают, что обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, но расследования против него идут несколько лет.



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