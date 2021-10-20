 

ЕК осудила затягивание начала переговоров о приеме Албании и Македонии в ЕС

20.10.2021, 4:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗатягивание запуска переговоров о приеме Албании и Северной Македонии в Евросоюз подрывает его авторитет, сообщила Еврокомиссия.

ЕК заявила, что обе страны «выполнили все условия для запуска переговоров о вступлении». Она призвала решить двусторонние проблемы, из-за которых Болгария блокирует начало переговоров, передает ТАСС.

Напомним, спор Болгарии и Северной Македонии носит исторический и идеологический характер и касается национальной идентичности македонцев и их языка, который София называет болгарским. Прежде вступление блокировала Греция. Албания стала заложницей конфликта, так как страны принимают группами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Снижение среднего возраста больных COVID-19 может быть предвестником начала новой волны в Украине – НАН

24.08 / Разумков заявил, что из Рады никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность Украины

13.04 / В РПЦ указали на ЛГБТ-цензуру

03.07 / Кадыров сообщил о смерти отца Нурмагомедова

11.05 / Зампрокурора Красносельского района Петербурга найден мертвым

12.05 / МИД рекомендует украинцам не ехать в Израиль и Палестину из-за обострения

06.01 / В Вашингтоне сторонники Трампа штурмуют здание Конгресса. Трансляция

09.06 / Пушков указал на опасность дискредитации роли исторических деятелей России

22.03 / После обвинений в расизме Букингемский дворец может ввести должность руководителя по вопросам разнообразия – СМИ

18.04 / У войск Путина нет мотивации воевать против украинцев – Турчинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика