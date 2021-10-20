ЕК осудила затягивание начала переговоров о приеме Албании и Македонии в ЕС
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Затягивание запуска переговоров о приеме Албании и Северной Македонии в Евросоюз подрывает его авторитет, сообщила Еврокомиссия.
ЕК заявила, что обе страны «выполнили все условия для запуска переговоров о вступлении». Она призвала решить двусторонние проблемы, из-за которых Болгария блокирует начало переговоров, передает ТАСС.
Напомним, спор Болгарии и Северной Македонии носит исторический и идеологический характер и касается национальной идентичности македонцев и их языка, который София называет болгарским. Прежде вступление блокировала Греция. Албания стала заложницей конфликта, так как страны принимают группами.
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