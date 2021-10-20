ЕК осудила затягивание начала переговоров о приеме Албании и Македонии в ЕС

Затягивание запуска переговоров о приеме Албании и Северной Македонии в Евросоюз подрывает его авторитет, сообщила Еврокомиссия.

ЕК заявила, что обе страны «выполнили все условия для запуска переговоров о вступлении». Она призвала решить двусторонние проблемы, из-за которых Болгария блокирует начало переговоров, передает ТАСС.

Напомним, спор Болгарии и Северной Македонии носит исторический и идеологический характер и касается национальной идентичности македонцев и их языка, который София называет болгарским. Прежде вступление блокировала Греция. Албания стала заложницей конфликта, так как страны принимают группами.