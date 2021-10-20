 

Алиссу Милано задержали на акции протеста у Белого дома

20.10.2021, 3:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИзвестная по роли в сериале «Зачарованные» актриса Алисса Милано сообщила, что ее задержала полиция, когда она участвовала в акции протеста у Белого дома.

Милано заявила, что задержана «за требования к администрации Байдена и Сенату воспользоваться своими полномочиями» для защиты избирательного права. «Право голоса не должно зависеть от места жительства», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Hill.

Акцию организовали правозащитники из People for the American Way. Организация сообщила, что ее руководитель и еще 25 участников акции также задержаны полицией, передает РИА «Новости».

Напомним, представители Республиканской партии в руководстве штатов занялись ужесточением избирательного законодательства. Глава американского государства Джо Байден осудил такие действия. Он обвинил республиканцев в «нападках на священное право на голосование». По его мнению,это «неправильно и не по-американски». 

Когда на Западе началась волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, Милано призвала всех сталкивавшихся с домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo



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