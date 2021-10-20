 

Пистолет Лебедева принят МВД на замену ПМ

20.10.2021, 3:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМВД РФ приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), сообщил источник в силовых структурах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки. ПЛК отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, высотой и массой. Емкость магазина – 14 патронов (9 на 19 мм), пистолет подходит для скрытого ношения.

Напомним, пистолет разработан группой компаний «Калашников». В августе сообщалось, что Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева.



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