Олимпийский огонь доставлен в Пекин

В Пекин из Афин доставили огонь XXIV зимних Олимпийских игр, которые должны состояться в 2022 году, сообщают информационные агентства.

Ранним утром среды в аэропорту Шоуду приземлился самолет, на котором в Пекин прибыла делегация оргкомитета ОИ–2022, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

В понедельник в Древней Олимпии прошла церемония, на которой зажгли олимпийский огонь зимних Игр 2022 года. Во вторник огонь передали организаторам Игр.