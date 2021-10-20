Олимпийский огонь доставлен в Пекин

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20.10.2021, 3:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Пекин из Афин доставили огонь XXIV зимних Олимпийских игр, которые должны состояться в 2022 году, сообщают информационные агентства.

Ранним утром среды в аэропорту Шоуду приземлился самолет, на котором в Пекин прибыла делегация оргкомитета ОИ–2022, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

В понедельник в Древней Олимпии прошла церемония, на которой зажгли олимпийский огонь зимних Игр 2022 года. Во вторник огонь передали организаторам Игр.



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