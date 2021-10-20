«Раскованный, стремится к независимости»

Навальный опубликовал свою психологическую характеристику из СИЗО.

Политик Алексей Навальный, находящийся сейчас в покровской колонии, в своем инстаграме опубликовал учетную карточку и ориентировку, которые подготовили сотрудники СИЗО «Матросская тишина» после того, как оппозиционера поставили на профилактический учет как «склонного к побегу».

«Раскованный, свободен в самоутверждение, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы,

а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним», — следует из его психологической характеристики.

На прошлой неделе администрация исправительной колонии №2 в Покрове сняла Алексея Навального с профучета как склонного к побегу, но поставила на учет как склонного к терроризму и экстремизму. «"Экстремистский" и "террористический" профучеты не такие утомительные, как "побегушник"», — прокомментировал ситуацию политик.

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В феврале администрация СИЗО «Матросская тишина», где политик содержался до этапирования в исправительную колонию №2 в Покрове, поставила Навального на учет как склонного к побегу. Политик жаловался, что в связи с этим к нему в колонии в течение ночи каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой. Навальный потребовал обеспечить его гарантированным законодательством восьмичасовым сном.

Он подал в суд на администрацию СИЗО в конце апреля, но иск отклонили. В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области также отклонил аналогичный иск к ИК-2 в Покрове.

В начале февраля политику заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года. Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии, и его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

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