 

Глава МИД Литвы предложил запретить полеты в ЕС авиакомпаниям, которые имеют рейсы в Минск

20.10.2021, 3:02, Новости дня
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По словам Ландсбергиса, миграционный кризис на границах Литвы, Латвии и Польши не утихает. По его мнению, Еврокомиссия должна пересмотреть свои приоритеты и вернуть вопрос миграции на первое место в повестке дня.

Как отметил Ландсбергис, дискуссия на встрече глав МИД стран ЕС получилась оживленной, в частности началось обсуждение, “какие конкретные действия может предпринять Европейская комиссия”.

Глава МИД Литвы считает, что кроме строительства забора на границах с Беларусью, есть политические меры, которые можно предпринять. Среди них – санкции ЕС относительно тех авиакомпаний, которые летают в Минск.

Ландсбергис подчеркнул, что “большинство авиакомпаний летают в Минск из различных столиц стран Ближнего Востока, и они также летают в Европейский Союз”.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”. Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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