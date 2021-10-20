 

Захарова объяснила Британии суть многополярного мира

20.10.2021, 3:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера, который назвал Россию «критической угрозой».

Как сообщила Захарова в Telegram, если бы он «читал материалы сайта МИД России», то был бы в курсе, что «мы не вступаем в многополярный мир, а давно в нем живем». По мнению Захаровой, для Картера стало бы «откровением и то, что многополярный мир не означает конкуренции его Королевства с авторитарными соперниками». Она пояснила, что «полюсы – это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнеров для чего-то созидательного и конструктивного». 

Захарова подчеркнула, что «идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде – это не признак многополярности, а симптом «геополитического биполярного расстройства» 20-го века». Она заявила, что Запад пытается «применить» его и в 21-м веке. Официальный представитель МИДа указала, что «более авторитарного игрока, чем Британия исторически сложно найти», а «заявления о «критической угрозе» и «хроническом вызове» больше похожи на цитаты из беседы с психологом», только «в микрофон».

Напомним, Картер заявил, что «начинал военную службу» в эпоху «биполярного мира», но «затем наступила эпоха однополярного мира», «теперь же мы вступаем в многополярный мир». Он охарактеризовал новые условия как «эру постоянной конкуренции, которая ведется с рядом авторитарных соперников». По его мнению, Россия является «критической угрозой», а Китай – «хроническим системным вызовом». Он призвал к формированию коалиций ad hoc, которые в зависимости от угрозы будут объединять различные страны-единомышленницы и где центральная роль будет уготовлена НАТО. Примером такого альянса он счел AUKUS США, Великобритании и Австралии.



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