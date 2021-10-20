Взрыв произошел в ТЦ в Воронежской области

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20.10.2021, 3:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ торговом центре «Атлас» в Павловске произошел взрыв, сообщили в ЕДДС Павловского района Воронежской области. По информации Павловской ЦРБ, пострадавших нет.

Дежурный ЕДДС сообщил, что взрыв произошел в 23.33 мск. Диспетчер УК «Атлас инженеринг» пояснил, что это случилось в «офисе управляющей компании», который расположен в ТЦ. На месте находится бригада скорой помощи Павловской ЦРБ, передает ТАСС.

Представитель расположенного рядом с торговым центром отеля заявил, что «пожара не было», как и эвакуации. На вопрос, насколько сильно пострадало здание ТЦ, он ответил: «Немного». «Так, разворотило окна», – приводит его слова РИА «Новости».



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