 

КНДР заявила об успешном пуске баллистической ракеты с подлодки

20.10.2021, 3:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЦентральное телеграфное агентство Кореи объявило об успешном тестовом пуске баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ), информирует южнокорейское информационное агентство.

«Ренхап» передало, что пуск осуществлен Академией обороны КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын в испытаниях не участвовал. В сообщении говорится, что «первый успешный пуск баллистической ракеты морского базирования был произведен Академией обороны пять лет назад». Во вторник вновь был «достигнут успех пуска» БРПЛ нового типа.

Академия обороны заявила, что БРПЛ «внесет большой вклад в развитие оборонных технологий» КНДР и в «повышение оперативного потенциала» ее ВМС. В сообщении ЦТАК говорится о «внедрении многих передовых технологий управления и наведения, включая боковые маневры и «глиссирующие прыжки», передает РИА «Новости».

Источник в СБ ООН сообщил, что Ирландия и Великобритания запросили обсуждение пусков ракет КНДР. Оно состоится в среду.

Напомним, «Ренхап» сообщало, что испытанная во вторник в КНДР баллистическая ракета малого радиуса действия преодолела 430–450 километров, достигнув максимальной высоты в 60 километров



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