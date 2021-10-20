Мнение: Место, где человек будет меняться в лучшую сторону

В рамках рубрики "Нам пишут".

Письмо от одного из читателей на тему необходимости гуманизации пенитенциарной системы.

Так сказать прицепом к недавнему скандалу с вскрывшимися пытками и изнасилованиями в структурах ФСИН.

Здравствуйте, Полковник!

Хочу предложить Вам опубликовать на вашем крайне популярном блоге мое письмо, в котором изложены некоторые, я полагаю, небезынтересные наблюдения и предложения по реформе существующей пенитенциарной системы. Думаю, оно может вызвать довольно широкую полемику.

В апреле 2021 года российское правительство выпустило писульку под солидным названием «концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года». Читать эту лабуду никому не советую, поскольку сочинял её человек, лишенный всякого воображения и понимания причин преступности. Не то надо реформировать! Ох не то!

Вместо того, чтобы помещать человека с девиантным поведением в среду, где он мог бы исправиться, государство создает зоны, где асоциальные личности могут свободно общаться, заводить подобных себе друзей, делиться уголовным опытом и, более того, устанавливать свои законы.

Блогер Анатолий Шарий, которого я безусловно уважаю, всякий раз, когда грозится отправить своих обидчиков за решетку, при этом обещает, придя к власти, настроить хороших тюрем, с человеческими условиями содержания. Идея правильная, гуманизм в обществе надо всячески поддерживать, но проблемы преступности эта мера не решит.

Как-то раз в конце 80-х прошлого века мне довелось ознакомится со статьей, опубликованной в журнале «Юность». Автор – питерский интеллигент, историк по образованию, отсидевший срок в лагерях, провел анализ тюремного быта с его иерархией, законами и обычаями, используя для этого свои познания в устройстве первобытного общества. Этот его сравнительно-исторический анализ оказался довольно любопытным. Однако меня больше всего зацепило одно его наблюдение. По его словам, для уголовника нет худшего наказания, чем одиночное заключение. Думаю, это вполне объяснимо. Богатый внутренний мир интеллигентного человека позволяет ему быть самодостаточным, и потому наедине с собой ему вполне комфортно. Уголовник же устроен иначе. Его приоритетами являются потребность в доминировании, подавлении тех, кто, как он считает, ниже его по статусу, получения признания со стороны таких же уголовников, стоящих на одной с ним ступени или выше в тюремной иерархии, не говоря уже о потребности удовлетворять агрессию и садистские инстинкты. Естественно, для этого ему непременно требуется постоянно находиться в обществе. Остаться один на один со своими скудными мыслями и не слишком радостными воспоминаниями для него невыносимо. Автор исследования красочно описывал, как в одиночке уголовники выли с тоски, чуть не на стенку лезли и порой даже резали себе вены. Тюремная администрация отлично знает об этом свойстве уголовной психики, и умело использует его для поддержания дисциплины. Однако, когда я, участвуя в съемках на территории колонии, обратился к начальнику тюрьмы с вопросом, почему бы не оградить его подопечных от дурного влияния друг друга с помощью заключения в одиночки, он ответил: «У-у-у, это слишком жестоко»! Другой мой знакомый, работавший на зоне оперативником, на тот же вопрос иронически подмигнул мне: «В одиночках сидят только пидоры». При этом, он не стеснялся своей жестокости, подвешивая провинившегося урку к оконной решетке наручниками, а тот же начальник зоны, который протестовал против жестокости одиночного заключения, легко отдавал приказ избить дубинками новичка за то, что он не приветствовал его на построении.

Зададимся вопросом, что представляет собой наша пенитенциарная система? Чем она является в большей степени: орудием исправления, или способом наказания с помощью террора? Ответ, по-моему, очевиден. Но важна даже не моральная сторона этой проблемы. Важно то, что тюрьма превратилась в комбинат по воспроизводству преступности. Жестокость порождает лишь ответную жестокость. А пребывание в компании уголовных элементов любого за несколько лет превратит в отпетого негодяя, который и на свободе будет пытаться следовать заученным на зоне воровским законам и использовать обретенные там воровские навыки. Чтобы убедиться в этом, стоит заглянуть в любую круглосуточную пивнушку, послушать ведущиеся там разговоры и понять причины пьяных драк, обычных в таких заведениях. Чаще всего причины – в несоблюдении кем-то из посетителей воровских правил. Поймите, что они приносят свои тюремные законы и привычки на свободу, живут по ним и даже пытаются заставить жить окружающих.

Итак, необходимо превратить тюрьму в то место, где человек действительно будет меняться, причем в лучшую сторону. И сделать это на мой взгляд довольно просто. Каждому осужденному (пожизненно осужденных я исключаю) должен быть предоставлен выбор – отбывать полный срок наказания в коллективе или половинный в одиночной камере. При этом он не должен быть полностью лишен общения, наоборот, ежедневно или, скажем, через день его на несколько часов должен навещать собеседник, которого после соответствующей проверки выберет и утвердит суд или администрация тюрьмы. Полагаю, найдется чертова уйма волонтеров, желающих наставить преступника на путь истинный. Уж религиозные организации-то ринуться толпой. Возможно, найдутся энтузиасты и среди педагогов или психологов, изучающих девиантное поведение. Кто-то еще может быть попутно диссертацию на этом материале напишет. Поскольку, сейчас на зонах осужденные обычно работают в основном на швейном производстве, в камеру можно установить швейную машинку. А свободное время он будет тратить не на игру в карты, драки, распитие подпольно добытого алкоголя и «опускание пидоров», а на чтение, и возможно, даже на освоение какой-нибудь полезной профессии. Дополнительным плюсом будет то, что в одиночке преступник не заведет себе друзей из блатного мира, что снизит количество банд. Вы не поверите, как любят общаться друг с другом на воле отсидевшие вместе, да еще и по одной статье.

Такая реформа, конечно, потребует дополнительных финансовых средств из бюджета. Но также она принесет и экономию. Сократится срок содержания осужденного. Кроме того, повысится вероятность того, что, освободившись, человек не попадет в тюрьму повторно, а это прямая выгода для бюджета и общества в целом.

У кого-то, может быть, мое предложение вызовет ассоциации с «Заводным апельсином» Берджеса. Но это только на первый взгляд. Правильно выбранный круг общения и правильно использованное личное время способны творить с личностью чудеса. Вспомним хотя бы такой известный психический феномен, как «промывание мозгов».

(с) io_bender

Думаю автору будут интересны отзывы на его видение и предложения.

PS. На заглавной фотографии, фото камеры Брейвика (по ссылке есть еще https://doseng.org/foto/74403-rayskoe-soderzhanie-andersa-breyvika-12-foto.html)

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