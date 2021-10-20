 

Осень и зима – самое время вспомнить о брошках: идеи для рубашек, пальто, шапок и даже обуви

20.10.2021, 2:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Помните, как в детстве мы обожали разбирать мамину шкатулку с украшениями и какое неизгладимое впечатление на нас оказывали великолепные броши, которые, к слову, на долгое время выпали из модной индустрии. К счастью, мода циклична, и этот вид украшений снова возвращается в наши шкатулки. Только теперь мы можем носить их так, как нам хочется. Вот на что надо обратить внимание модницам.

Головные уборы

Осень давно вступила в свои права, не за горами зима и серость. Именно в такой сезон нам хочется выглядеть ярко, глаз требует интенсивных красок и необычных форм. Так почему бы не украсить себя какой-нибудь яркой брошкой, может быть, купленной еще летом и тоскливо обитающей в шкафу. Крепите ее на шляпку или вязаную шапку. Будет очень стильно, если вы еще и шарф подберете в тон.

Платья

Классическим нарядом для броши всегда считалось платье или блузка. Ее крепили только на груди и не смели опустить выше или ниже.

Сегодня стилисты стали намного смелее советских коллег и предлагают с помощью оригинальных брошей подчеркивать вырез платья или необычность кроя. Крепите украшение на плече, на талии или в районе бедер. Только есть одно условие – больше никаких тяжелых, заметных украшений быть не должно. Иначе образ получится вульгарным.

Верхняя одежда

Отдельная тема – верхняя одежда. С помощью броши можно подняться на вершину моды, потому что сейчас дизайнеры на все лады обыгрывают именно этот аксессуар. С его помощью можно закрепить шарф или шаль у горла таким образом, чтобы не задувал ветер, или прикрепить на лацкан пальто. Вариантов масса. Главное – следить за тем, чтобы украшение соответствовало сезону и общему образу.

Не бойтесь украсить рукав любимого вязаного свитера несколькими брошками, подобранными в одинаковом стиле. Рисунок создаст дополнительные акценты и подчеркнет ваш стиль.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Платья и рубашки

Может быть, вы устали от скучного офисного стиля, а носить украшения по регламенту запрещено? Выход есть – тканевые броши. Они не относятся к ювелирным изделиям и могут свободно красоваться на вашей одежде. Прикрепите маленькую красавицу в разъем верхней пуговицы или приколите под воротник-стойку. Поверьте, серьезность и собранность вы не потеряете, а своему отражению в зеркале будете улыбаться. А хорошее настроение улучшает работоспособность и атмосферу в коллективе.

Свежо и оригинально аксессуар смотрится и на рукавах. Только не забывайте поднимать руки над столом, иначе быстро сотрете красоту. Брошки модно использовать вместо пуговиц.

На обуви

В этом сезоне набирает популярность тенденция крепления брошей к обуви. Смотрится очень необычно. Даже самая простая брошь способна освежить и придать лоск, например, старым балеткам. Прелесть такого подхода в том, что брошки можно менять, подбирая их под общий образ. Но есть один неприятный момент: на обуви, даже тканевой, игла оставляет более заметные следы, чем на одежде, поэтому подумайте несколько раз, прежде чем прокалывать обувь.

Особым шиком и завистью окружающих станет возможность украсить одинаковыми брошками и обувь, и, например, сумку и пояс.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / Врач Лапа назвала обостряющиеся весной болезни

10.03 / Движение ограничено: на Рязанском проспекте в Москве столкнулись две машины

11.12 / Россиянам предложили добавить льготы по налогам

03.10 / Мнение: Памятник маршалу Малиновскому в Словакии

23.09 / Мнение: О последнем гвозде в крышку гроба «Северного потока»

14.11 / Валерий Меладзе призвал артистов объявить бойкот новогодним шоу

03.01 / Ученые рассказали о привычках, увеличивающих продолжительность жизни на 10 лет

13.10 / Эйри-боб – один из главных hair-трендов осени: отличительные особенности стрижки, кому идет, советы по выбору

07.05 / Sony выпустит PlayStation 5 в 2022 году

31.07 / Собчак развеяла слухи о том, что Богомолову подарили первую квартиру в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика