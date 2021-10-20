Осень и зима – самое время вспомнить о брошках: идеи для рубашек, пальто, шапок и даже обуви

Помните, как в детстве мы обожали разбирать мамину шкатулку с украшениями и какое неизгладимое впечатление на нас оказывали великолепные броши, которые, к слову, на долгое время выпали из модной индустрии. К счастью, мода циклична, и этот вид украшений снова возвращается в наши шкатулки. Только теперь мы можем носить их так, как нам хочется. Вот на что надо обратить внимание модницам.

Головные уборы

Осень давно вступила в свои права, не за горами зима и серость. Именно в такой сезон нам хочется выглядеть ярко, глаз требует интенсивных красок и необычных форм. Так почему бы не украсить себя какой-нибудь яркой брошкой, может быть, купленной еще летом и тоскливо обитающей в шкафу. Крепите ее на шляпку или вязаную шапку. Будет очень стильно, если вы еще и шарф подберете в тон.

Платья

Классическим нарядом для броши всегда считалось платье или блузка. Ее крепили только на груди и не смели опустить выше или ниже.

Сегодня стилисты стали намного смелее советских коллег и предлагают с помощью оригинальных брошей подчеркивать вырез платья или необычность кроя. Крепите украшение на плече, на талии или в районе бедер. Только есть одно условие – больше никаких тяжелых, заметных украшений быть не должно. Иначе образ получится вульгарным.

Верхняя одежда

Отдельная тема – верхняя одежда. С помощью броши можно подняться на вершину моды, потому что сейчас дизайнеры на все лады обыгрывают именно этот аксессуар. С его помощью можно закрепить шарф или шаль у горла таким образом, чтобы не задувал ветер, или прикрепить на лацкан пальто. Вариантов масса. Главное – следить за тем, чтобы украшение соответствовало сезону и общему образу.

Не бойтесь украсить рукав любимого вязаного свитера несколькими брошками, подобранными в одинаковом стиле. Рисунок создаст дополнительные акценты и подчеркнет ваш стиль.

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Платья и рубашки

Может быть, вы устали от скучного офисного стиля, а носить украшения по регламенту запрещено? Выход есть – тканевые броши. Они не относятся к ювелирным изделиям и могут свободно красоваться на вашей одежде. Прикрепите маленькую красавицу в разъем верхней пуговицы или приколите под воротник-стойку. Поверьте, серьезность и собранность вы не потеряете, а своему отражению в зеркале будете улыбаться. А хорошее настроение улучшает работоспособность и атмосферу в коллективе.

Свежо и оригинально аксессуар смотрится и на рукавах. Только не забывайте поднимать руки над столом, иначе быстро сотрете красоту. Брошки модно использовать вместо пуговиц.

На обуви

В этом сезоне набирает популярность тенденция крепления брошей к обуви. Смотрится очень необычно. Даже самая простая брошь способна освежить и придать лоск, например, старым балеткам. Прелесть такого подхода в том, что брошки можно менять, подбирая их под общий образ. Но есть один неприятный момент: на обуви, даже тканевой, игла оставляет более заметные следы, чем на одежде, поэтому подумайте несколько раз, прежде чем прокалывать обувь.

Особым шиком и завистью окружающих станет возможность украсить одинаковыми брошками и обувь, и, например, сумку и пояс.