Овны всегда бъют ниже пояса: стиль споров и конфликтов знаков зодиака
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Представители различных знаков зодиака выбирают собственный стиль выяснения отношений. Давайте узнаем, как проявляют себя в нестандартных ситуациях люди, рожденные под покровительством разных созвездий.
Овен
Не готов признавать собственную неправоту, даже если невольно чувствует, что неправ. Бьет ниже пояса, задевает за больные места, спорить с ним бесполезно, поскольку доказать свою позицию или хотя бы отстоять право на нее вы едва ли сможете.
Телец
Еще один зодиакальный упрямец, который уверен: любое мнение, не совпадающее с его собственным, в корне ошибочно. Тельцы не любят спорить и предпочли бы, чтобы оппонент был согласен с их позицией. К сожалению, редкий знак готов сдаваться без боя.
Близнецы
Ненавидит спор, предпочитая разрешать конфликты мирными способами. Не будет отстаивать позицию с пеной у рта. Станет игнорировать того, кто одержит над ним верх, но посчитает слабым тех, кто уступит.
Рак
Этот человек ненавидит ссоры и споры. Поругаться с ним непросто – долготерпение Рака вызывает невольное уважение. Кроме того, обладая удивительным терпением, представитель знака готов сотни раз повторять одно и то же, что в итоге утомит оппонента.
Лев
Горделивый представитель огненной стихии идет во все тяжкие, чтобы убедить оппонента в своей правоте. Он настолько меток и остроумен, что с его выводами соглашаются даже те, кто изначально был настроен негативно. Получает искреннее удовольствие от выяснения отношений, наслаждается собой.
Дева
Большой любитель спорить, для которого жизнь в гармонии и согласии теряет свои краски. Если ваш избранник – Дева, будьте готовы к тому, чтобы доказывать свою правоту круглосуточно. Меткие аргументы и несгибаемая позиция поднимут вас в его глазах. Уступить же – утратить его интерес.
Весы
Человек, убежденный в своей безусловной правоте. Спор с ним – дело бесполезное, скучное, обреченное на провал. Весы всегда знают, что для вас лучше, в активное противоречие не вступают, однако используют моральное давление. И противиться знаку очень непросто.
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Скорпион
Ненавидит споры, однако сложно убедить его в ошибочности позиции. Если же доказать, что Скорпион неправ, он затаит глубокую обиду и непременно отомстит.
Стрелец
Предпочитает скрывать свою истинную натуру. Нередко уступает, но в действительности с собственной неправотой не соглашается. Однако оптимизм, чувство юмора и подвешенный язык позволяют знаку всегда оставаться на высоте.
Козерог
Умный и уверенный в себе человек готов отстаивать свою позицию в любом споре. Оставить его в проигрыше практически невозможно – этот перфекционист готов к победе на всех фронтах.
Водолей
Он умен, но совершенно не умеет хитрить. Поэтому обыграть его в споре более чем легко. Водолей в первые секунды выложит свои аргументы, оставляя за соперником право воспользоваться этими сведениями.
Рыбы
Еще один неконфликтный знак, придерживающийся пассивно-агрессивной стратегии. Он будет давить на жалость, плакать, вызывать сочувствие. При этом какие-то весомые аргументы предоставить не сумеет.
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