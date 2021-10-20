Овны всегда бъют ниже пояса: стиль споров и конфликтов знаков зодиака

Представители различных знаков зодиака выбирают собственный стиль выяснения отношений. Давайте узнаем, как проявляют себя в нестандартных ситуациях люди, рожденные под покровительством разных созвездий.

Овен

Не готов признавать собственную неправоту, даже если невольно чувствует, что неправ. Бьет ниже пояса, задевает за больные места, спорить с ним бесполезно, поскольку доказать свою позицию или хотя бы отстоять право на нее вы едва ли сможете.

Телец

Еще один зодиакальный упрямец, который уверен: любое мнение, не совпадающее с его собственным, в корне ошибочно. Тельцы не любят спорить и предпочли бы, чтобы оппонент был согласен с их позицией. К сожалению, редкий знак готов сдаваться без боя.

Близнецы

Ненавидит спор, предпочитая разрешать конфликты мирными способами. Не будет отстаивать позицию с пеной у рта. Станет игнорировать того, кто одержит над ним верх, но посчитает слабым тех, кто уступит.

Рак

Этот человек ненавидит ссоры и споры. Поругаться с ним непросто – долготерпение Рака вызывает невольное уважение. Кроме того, обладая удивительным терпением, представитель знака готов сотни раз повторять одно и то же, что в итоге утомит оппонента.

Лев

Горделивый представитель огненной стихии идет во все тяжкие, чтобы убедить оппонента в своей правоте. Он настолько меток и остроумен, что с его выводами соглашаются даже те, кто изначально был настроен негативно. Получает искреннее удовольствие от выяснения отношений, наслаждается собой.

Дева

Большой любитель спорить, для которого жизнь в гармонии и согласии теряет свои краски. Если ваш избранник – Дева, будьте готовы к тому, чтобы доказывать свою правоту круглосуточно. Меткие аргументы и несгибаемая позиция поднимут вас в его глазах. Уступить же – утратить его интерес.

Весы

Человек, убежденный в своей безусловной правоте. Спор с ним – дело бесполезное, скучное, обреченное на провал. Весы всегда знают, что для вас лучше, в активное противоречие не вступают, однако используют моральное давление. И противиться знаку очень непросто.

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Скорпион

Ненавидит споры, однако сложно убедить его в ошибочности позиции. Если же доказать, что Скорпион неправ, он затаит глубокую обиду и непременно отомстит.

Стрелец

Предпочитает скрывать свою истинную натуру. Нередко уступает, но в действительности с собственной неправотой не соглашается. Однако оптимизм, чувство юмора и подвешенный язык позволяют знаку всегда оставаться на высоте.

Козерог

Умный и уверенный в себе человек готов отстаивать свою позицию в любом споре. Оставить его в проигрыше практически невозможно – этот перфекционист готов к победе на всех фронтах.

Водолей

Он умен, но совершенно не умеет хитрить. Поэтому обыграть его в споре более чем легко. Водолей в первые секунды выложит свои аргументы, оставляя за соперником право воспользоваться этими сведениями.

Рыбы

Еще один неконфликтный знак, придерживающийся пассивно-агрессивной стратегии. Он будет давить на жалость, плакать, вызывать сочувствие. При этом какие-то весомые аргументы предоставить не сумеет.