Великобритания, Германия, Франция и Швеция ответили на вопросы России об отравлении Навального

Представительства Великобритании, Германии, Франции и Швеции при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответили на встречные вопросы РФ об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщает в твиттере экс-сотрудник ОЗХО Марк-Михаэль Блум.

На вопрос, с какой целью сотрудница ФБК* Мария Певчих сопровождала Навального в Берлин после отравления, Великобритания ответила, что роль Певчих очевидна из сообщений СМИ. На вопрос, почему Певчих не передала российскому следствию бутылку со следами отравляющего вещества, Великобритания подчеркнула, что у них было достаточно возможностей исследовать яд, пока Навальный находится в России. Также Великобритания добавила, что РФ не ответила на ранее поставленные им вопросы и не предоставила информации, которая бы прояснила ситуацию с отравлением политика.

Германия переадресовала российской стороне вопрос о том, почему на бутылке оказались следы яда. На вопрос о том, почему немецкие эксперты «скрывают» от РФ химическую формулу отравляющего вещества, обнаруженную в анализах Навального, Германия ответила, что предоставила всю необходимую информацию и подчеркнула, что РФ обладает всеми необходимыми сведениями, чтобы проводить свое расследование.

Франция сказала в письме, что разделяет выводы европейских партнеров об отравлении политика на основе собственного анализа, отчет о результатах которого представительство направило в Германию в рамках двустороннего сотрудничества. Российской стороне в расследовании инцидента Франция помогать отказалась.

Швеция на приглашение оказать содействие российскому следствию и вопрос о формуле отравляющего вещества кратко сослалась на ранее высказанную позицию сотрудника Министерства иностранных дел страны на встречах с российским послом.

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В начале октября, в преддверии открытия 98-й сессии исполнительного совета ОЗХО, 45 стран официально направили РФ вопросы об отравлении Алексея Навального в августе 2020 года. Спустя два дня РФ предоставила на них ответы — и задала встречные вопросы.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал ответ страны «исчерпывающим», а также «достойным и выверенным с юридической точки зрения». Встречные же вопросы странам он назвал «касающимися этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле».

В октябре прошлого года эксперты ОЗХО подтвердили выводы немецких специалистов, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Шульгин назвал выводы экспертов организации «политически ангажированными» и заявил, что РФ не будет оправдываться.

20 октября 2020 года ОЗХО изъяла из закрытого доклада по отравлению Навального «ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ». «Цель сокрытия этих сведений — недопущение распространения информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Рассматриваем приведенную в этой связи аргументацию как сугубо формальную», — высказались в МИД.

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