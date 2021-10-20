Ващиковский – Европа прозреет только тогда, когда РФ развяжет очередной конфликт

Если в западной Европе политики видят в РФ партнёра в обеспечении энергетической безопасности, то в Польше и других странах Восточной Европы считают иначе, говорит евродепутат Витольд Ващиковский. В беседе с wPolityce.pl он утверждает, что располагает доказательствами попыток Москвы разрушить баланс сил в Европе и использовать газовые носители в качестве инструмента шантажа. Но никаких фактов политик не приводит. И при этом он призывает Запад начать «трезветь» до того, как РФ развяжет новый конфликт.



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Заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил: «Россия и компания «Газпром» в полном объёме выполняют свои обязательства по газовым контактам. Причины считать, что РФ манипулирует ценами на газ в Европе, отсутствуют».

По мнению бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Витольда Ващиковского, этими словами Тиммерманс лишь укрепляет уже царящий в Западной Европе тезис о том, что РФ — незаменимый элемент архитектуры энергетической безопасности в Европе. Он упрекает Германию в том, что, развивая сотрудничество с Россией, она тем самым защищает её интересы. «Мы совершенно не согласны с этим. У нас кардинально иная точка зрения, и это не только восприятие. У нас есть доказательство того, что РФ стремится разрушить европейский баланс сил и использует свои энергоносители в качестве инструмента политических розыгрышей, инструмента шантажа. Следовательно, это и есть очередной уровень спора между нашей частью Европы и Западной Европой», — объяснил он в интервью порталу wPolityce.pl.

Ващиковский согласен с тем, что, хотя ЕС де-факто спонсирует гибридный конфликт на польско-белорусской границе, за которым явно стоит Россия, он предпочитает рассматривать ситуацию в более широком контексте, через призму идеологического спора в Европе между либерально-левыми элитами и консервативными правительствами. «Следовательно, мы имеем такой многогранный конфликт, в котором, по сути, под угрозу ставятся интересы безопасности Европы или, по крайней мере, нашей части Европы», — добавил он.

В беседе бывший министр также обратил внимание на снисходительное отношение США к России. Ещё Дональд Трамп понимал, что экономическая экспансия Китая куда опаснее российской угрозы. Сегодня же Джо Байден не скрывает, что намерен привлечь Германию вместе с Россией к политическому курсу по сдерживанию экономической экспансии Китая. Одобрив завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», США, по сути, сделали первый шаг на этом пути. « <…> Американцы видят в лице РФ потенциального партнёра, который будет в состоянии им помочь. Это, несомненно, большой успех политики Путина, который уже давно адресует такое предложение западному миру. Он представлял себя в качестве возможного партнёра, государства, которое в состоянии обеспечить Запад дешёвой энергией, конечно, взамен на технологии и гарантию неприкосновенности режима. Более того, РФ оставляет за собой право восстановить мощь бывшего Советского Союза и подчинить себе ближнее зарубежье», — подчеркнул он.

По мнению Ващиковского, Европа прозреет только тогда, когда РФ развяжет очередной конфликт. Он напоминает аналогичную ситуацию времён Обамы, который, прийдя к власти в 2009 году, не хотел продолжать соперничество времён холодной войны на линии Восток — Запад. Он сделал свой выбор в пользу перезагрузки с Россией, надеясь впоследствии на её помощь, но в результате просчитался. Только на рубеже 2014 — 2015 годов Обама изменил свой курс, решив продолжить строительство ПРО в Польше и разместить американских солдат на восточном фланге НАТО.

Экс-глава польского МИД повторяет, что, возможно, и в этот раз через какое-то время в результате газового шантажа или другого конфликта, инициированного Владимиром Путиным, например, с Балтийскими странами, Запад «протрезвеет» и заметит «истинную, агрессивную, имперскую натуру Путина». «Ведь они всё время забывают, что Путин как-то признал, что самой большой трагедией в истории РФ был распад Советского Союза, который ​​в конце концов олицетворял империю зла. Это была имперская держава, которая держала под каблуком половину Европы. Они всё время об этом забывают, но очередные кризисы, вызванные Путиным, напоминают об этом. Возможно, на Западе снова дело дойдёт до перелома и трезвости ума, только пусть это случится не за наш счёт», — выразил надежду он.

Более того, Ващиковский обеспокоен тем, что слова заместителя госсекретаря США Венди Шерман, которая призвала Россию обеспечить энергетическую безопасность Европы, Кремль может воспринять как согласие США на его дальнейшую экспансию. Перезагрузку Обамы РФ уже восприняла как карт-бланш к действиям. В этом случае может иметь место похожая история. Получив «согласие» на возвращение сферы влияния, Владимир Путин может решиться на дальнейшую интеграцию или подчинение Белоруссии, Украины, а также других стран. «Я не хочу ему подсказывать каких, но это может быть расценено как поощрение к тому, чтобы преследовать свои интересы в якобы своей сфере влияния», — резюмировал в беседе с wPolityce.pl бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.