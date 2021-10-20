В Румынии зафиксировали рекорды количества новых случаев COVID-19 и смертей от болезни

Как отмечает Agerpres, это наибольший показатель с начала пандемии в стране.

Всего в Румынии выявили около 1,49 млн случаев COVID-19, выздоровело 1,26 млн человек.

За сутки 18 октября в Румынии умерло 574 пациента с коронавирусной инфекцией. Это также максимальный показатель за все время пандемии, предыдущий рекорд был зафиксирован 12 октября (442 летальных случая), пишет Agerpres.

За все время эпидемии в Румынии умерло 42 616 пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Румыния занимает 12-е место в Европе.

Согласно информации Евростата, население Румынии составляет 19,19 млн человек.

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