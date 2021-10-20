В Парламентской ассамблее ОБСЕ осудили блокирование боевиками работы мониторинговой миссии на Донбассе

Об этом 19 октября в Копенгагене (Дания) заявила специальный представитель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла Де Риддер, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ассамблеи.

По словам Де Риддер, “СММ представляет собой не только крупнейшую и наиболее значимую операцию ОБСЕ, но также и одну из самых незаменимых”.

“Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией в Украине и предоставляя регулярные отчеты в соответствии с мандатом, установленным в 2014 году, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами”, – отметила спецпредставитель ПА ОБСЕ.

Де Риддер напомнила, что СММ “наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ”.

“Ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения”, – подчеркнула спецпредставитель ассамблеи.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

13 октября 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что оперативная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержала на Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Косяк в составе группы вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ. У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его “военного билета”, выданного боевиками “ЛНР”.

Террористы “ЛНР” утверждают, что Косяк в качестве “представителя СЦКК” входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

18 октября суд в Украине арестовал Косяка.

После задержания Косяка миссию ОБСЕ на оккупированных территориях начали блокировать неизвестные, требуя его освобождения.

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. Организация частично приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе. Патрулирование в не подконтрольных правительству районах Луганской области продолжилось согласно мандату миссии.

17 октября в миссии сообщили, что заблокирована также патрульная база в Горловке. Незаконные вооруженные формирования не выпускали сотрудников из помещения базы и требовали освобождения Косяка. Владелец гостиницы, где расположена база, также заявил, что миссии запрещено покидать помещение, ссылаясь на “распоряжения мэра Горловки”.

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу расценивает удержание наблюдателей миссии как захват их в заложники, что имеет признаки международного терроризма.

19 октября СММ ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в не подконтрольной украинскому правительству Горловке.

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