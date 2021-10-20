 

Белый дом назвал «угрожающими демократии» действия Трампа в день штурма Капитолия

20.10.2021, 2:07, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДействия экс-президента США Дональда Трампа при передаче полномочий новой американской администрации представляли угрозу для демократии, скрывать их нельзя, заявили в Белом доме, комментируя подачу политиком иска о неразглашении материалов, связанных с днем штурма Капитолия.

«По нашему мнению, и по мнению большинства американцев, бывший президент Трамп злоупотребил офисом президента», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она заявила, что это проявлялось в нежелании мирной передачи власти следующей администрации, чего не случалось десятилетиями. «Его действия представляли уникальную угрозу для демократии, которую мы не считаем, что можно заметать под ковер», – сказала Псаки.

Напомним, Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует штурм Капитолия, в попытке сохранить в тайне материалы, которые раскрывают его действия 6 января.

Псаки заявила, что администрация США не позволила экс-президенту страны Дональду Трампу скрыть материалы о его действиях в день штурма Капитолия.

В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.



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