Роскосмос собрался сменить генподрядчика строительства космодрома Восточный
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Решено создать подведомственное Роскосмосу строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что во вторник состоялось «совещание по оценке деятельности и исполнительской дисциплины» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператора гражданских космодромов. Сообщается, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном».
Был рассмотрен кадровый состав и структура строительного управления ЦЭНКИ, которыми гендиректор Роскосмоса остался недоволен. Заместителю гендиректора по капитальному строительству Роскосмоса Константину Матвееву поручено ввести прямое директивное управление ЦЭНКИ в части блока капитального строительства. Матвеев должен подобрать высокопрофессиональную команду, которая станет основой для формирования самостоятельного специального строительного управления на правах юридического лица.
Также решено перенести из Москвы в Циолковский головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, чтобы сотрудники были рядом со стройкой, это должно способствовать развитию местной инфраструктуры, повышать сборы налоговых отчислений в местный бюджет.
Кроме того, источник сообщил, что утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации был задержан Марат Арустамов – заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Напомним, год назад был арестован директор космического центра «Восточный» и руководитель космодрома Восточный Роман Бобков. Новым руководителем космодрома Восточный назначен бывший директор космодрома Байконур Валинур Агишев.
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