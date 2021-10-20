Роскосмос собрался сменить генподрядчика строительства космодрома Восточный

Решено создать подведомственное Роскосмосу строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» рассказал, что во вторник состоялось «совещание по оценке деятельности и исполнительской дисциплины» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператора гражданских космодромов. Сообщается, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном».

Был рассмотрен кадровый состав и структура строительного управления ЦЭНКИ, которыми гендиректор Роскосмоса остался недоволен. Заместителю гендиректора по капитальному строительству Роскосмоса Константину Матвееву поручено ввести прямое директивное управление ЦЭНКИ в части блока капитального строительства. Матвеев должен подобрать высокопрофессиональную команду, которая станет основой для формирования самостоятельного специального строительного управления на правах юридического лица.

Также решено перенести из Москвы в Циолковский головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, чтобы сотрудники были рядом со стройкой, это должно способствовать развитию местной инфраструктуры, повышать сборы налоговых отчислений в местный бюджет.

Кроме того, источник сообщил, что утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации был задержан Марат Арустамов – заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Напомним, год назад был арестован директор космического центра «Восточный» и руководитель космодрома Восточный Роман Бобков. Новым руководителем космодрома Восточный назначен бывший директор космодрома Байконур Валинур Агишев.