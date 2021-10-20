 

Роскосмос собрался сменить генподрядчика строительства космодрома Восточный

20.10.2021, 2:07, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРешено создать подведомственное Роскосмосу строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» рассказал, что во вторник состоялось «совещание по оценке деятельности и исполнительской дисциплины» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператора гражданских космодромов. Сообщается, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном».

Был рассмотрен кадровый состав и структура строительного управления ЦЭНКИ, которыми гендиректор Роскосмоса остался недоволен. Заместителю гендиректора по капитальному строительству Роскосмоса Константину Матвееву поручено ввести прямое директивное управление ЦЭНКИ в части блока капитального строительства. Матвеев должен подобрать высокопрофессиональную команду, которая станет основой для формирования самостоятельного специального строительного управления на правах юридического лица.

Также решено перенести из Москвы в Циолковский головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, чтобы сотрудники были рядом со стройкой, это должно способствовать развитию местной инфраструктуры, повышать сборы налоговых отчислений в местный бюджет. 

Кроме того, источник сообщил, что утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации был задержан Марат Арустамов – заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Напомним, год назад был арестован директор космического центра «Восточный» и руководитель космодрома Восточный Роман Бобков. Новым руководителем космодрома Восточный назначен бывший директор космодрома Байконур Валинур Агишев.



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