Полиция Капитолия предупредила об «угрозе взрыва» в министерстве труда США

Из-за угрозы взрыва в министерстве труда США в Вашингтоне перекрыты некоторые дороги, сообщили СМИ.

Репортер Axios Эндрю Солендер сообщил, что «полиция Капитолия рассылает предупреждения сотрудникам о том, что перекрывает дороги «из-за угрозы взрыва в министерстве труда», передает РИА «Новости».

В августе полиция Нью-Йорка сообщила, что в центре города с площади Таймс-сквер эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. В результате было объявлено, что «пакет на Таймс-сквер… не вызывает подозрений». Тогда же в полицию поступили сообщения о «заминированном» грузовике в центре Вашингтона.