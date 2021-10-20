 

Полиция Капитолия предупредила об «угрозе взрыва» в министерстве труда США

20.10.2021, 2:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИз-за угрозы взрыва в министерстве труда США в Вашингтоне перекрыты некоторые дороги, сообщили СМИ.

Репортер Axios Эндрю Солендер сообщил, что «полиция Капитолия рассылает предупреждения сотрудникам о том, что перекрывает дороги «из-за угрозы взрыва в министерстве труда», передает РИА «Новости».

В августе полиция Нью-Йорка сообщила, что в центре города с площади Таймс-сквер эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. В результате было объявлено, что «пакет на Таймс-сквер… не вызывает подозрений». Тогда же в полицию поступили сообщения о «заминированном» грузовике в центре Вашингтона.



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