 

Медленная вакцинация – в NBC объяснили, почему в России растёт заболеваемость коронавирусом

20.10.2021, 1:22, Новости дня
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Рекордный рост числа новых случаев заражения коронавирусом в РФ в первую очередь объясняется низким темпом вакцинации, пишет NBC News. Кроме того, российские власти не вводят карантин, опасаясь негативных последствий для экономики.

Сейчас в РФ число выявленных случаев коронавируса достигает рекордных значений: что стоит за этим новым очагом роста?

КЛАУДИО ЛАВАНГА, корреспондент NBC News: Существует несколько причин. Во-первых, в РФ крайне медленно идёт кампания по вакцинации. Доля вакцинированного населения составляет всего лишь 26 процентов: для сравнения, в Италии, как и в большинстве других европейских стран, доля вакцинированных составляет 80 процентов.

Во-вторых, Кремль не вводит нового карантина, несмотря на рекордное число выявленных случаев и рекордную смертность. Вероятная причина заключается в том, что первый карантин нанёс большой ущерб — не только экономике, но и популярности Владимира Путина.

Корреспондент NBC News Клаудио Лаванга на связи с нами из Рима. Клаудио, благодарю вас.

Дата выхода в эфир 19 октября 2021 года.



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