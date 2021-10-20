Во Львове трем пациентам ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19. Они не были привиты против коронавируса

Отмечается, что с начала пандемии количество подобных осложнений от коронавирусной инфекции в больнице зафиксировали 15 раз.

В частности, в зоне риска находятся те люди, которые болеют диабетом, генерализованным атеросклерозом, кто с избыточным весом, а также те пациенты, которые курят.

“Почему так происходит? COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие… Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях”, – говорится в сообщении.

Также тромбоз как осложнение от COVID-19 возникает не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления, подчеркнули в больнице.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4990383914322585&id=952556664772017

По информации Zaxid.net, ноги ампутировали мужчинам в возрасте 60, 63 и 65 лет, все они не были вакцинированы против коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 61,3 тыс. пациентов. Во Львове выявили около 78,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции (461 – за последние сутки), сообщила пресс-служба горсовета.

Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

18 октября в Украине вакцинировалось против коронавируса рекордное количество граждан – 193 тыс. Всего хотя бы одну прививку получили 8 млн украинцев. Во Львове, по данным горсовета, одну дозу препаратов от COVID-19 получило почти 220 тыс. человек, две – около 167 тыс.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявлял 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщал 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, в Украине 15 регионов соответствуют показателям “оранжевой” зоны эпидемопасности, среди них – Львовская область. Так, в области три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (70,3, 70,8, 71,2), два дня – загруженность койко-мест с кислородом (66%, 67,3%).

Во Львове из-за COVID-19 с 18 октября усилили карантин.

—