Осужденный в США россиянин готовится к депортации

Американские власти перевели осужденного гражданина РФ Олега Никитина в иммиграционную тюрьму, сообщил адвокат Никитина Алексей Тарасов.

«Нам сказали, что дело Олега Никитина имеет высокий приоритет в Таможенно-пограничной службе США в том, что касается депортации. Его перевели в центр содержания Стюарт в городе Лампкин в Джорджии, который находится недалеко от Атланты», – цитирует РИА «Новости» Тарасова.

По его словам, подзащитный отбыл срок, на который был осужден.

Напомним, по версии минюста США, Никитин, глава питерской компании KS Engineering, и его сотрудник Антон Черемухин хотели купить в США за 17,3 млн долларов газовую турбину Vectra-40G, которая попадает под санкции, для чего вступили в сговор с руководителем зарегистрированной в Италии компании GVA International Oil and Gas Services Габриэле Виллоне, работником этой организации Бруно Капарини и главой американской компании World Mining and Oil Supply Дали Багру.

Никитин в американском суде признал вину в сговоре с целью нарушения санкций США, ему грозит до пяти лет тюрьмы.