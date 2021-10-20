В Конго погибли 50 человек при падении грузовика в реку

По меньшей мере 50 человек погибли в ДТП с грузовиком на юге Демократической республики Конго (ДРК), сообщили региональные власти.

По данным местного издания Actualite, грузовик потерял управление и упал в реку Калуме-Нгонго в провинции Верхняя Катанга, передает РИА «Новости».

«Он перевозил более 50 человек, спаслись только двое», – сообщил представитель правительства провинции Жозеф Каюмба.

Отмечается, что водолазы продолжают спасательно-поисковую операцию на месте инцидента, число погибших может увеличиться.

Ранее на набережной Тараса Шевченко в столице водитель легковушки не справился с управлением и свалился в реку.