 

Начальник штаба обороны Британии объявил Россию «критической угрозой»

20.10.2021, 1:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия является «критической угрозой», а Китай – «хроническим системным вызовом», сообщил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.

Картер сказал, что «начинал военную службу» в эпоху «биполярного мира», но «затем наступила эпоха однополярного мира, и фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом». «Теперь же мы вступаем в многополярный мир», – приводит его слова ТАСС.

Он охарактеризовал новые условия как «эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников». Картер считает, что «в данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является хроническим системным вызовом».

По его словам, противники Великобритании не только разрабатывают новые виды вооружения, но и активнее используют дезинформацию и прокси-формирования.

Картер заявил, что Лондон вынужден реагировать на возникающие угрозы из-за разработки Россией новых подводных лодок. Он подчеркнул, что важно «очень внимательно заниматься» Северной Атлантикой, «учитывая подводные разработки России». Картер не сомневается, что нужно «проводить курс на сдерживание». 

Он призвал к формированию коалиций ad hoc, которые в зависимости от угрозы будут объединять различные страны-единомышленницы и где центральная роль будет уготовлена НАТО. Примером такого альянса он счел AUKUS США, Великобритании и Австралии. При этом он не исключил подобного альянса с участием черноморских стран, а также указал на «пятисторонний формат по Украине с участием Великобритании, США, Канады, Польши и Литвы». Однако «относительно Черного моря нужно быть осторожным: в этом регионе наблюдается напряженность, поэтому следует проводить там взвешенную политику и подключать дипломатию».



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