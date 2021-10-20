Мнение: Мир больше пяти

Заявление Эрдогана о том, что мир «больше пяти» и «горстка» стран-победителей не могут диктовать миру свою волю — заявление, мягко говоря, бессодержательное. Хотя причины у него, безусловно, есть.

Все три базовые системы мирового порядка были созданы на конференциях победителей после соответствующих войн и по их итогам. Концепция суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга (Вестфальская система), баланс сил (Венская система) и разделение сфер влияния (Ялтинско-Потсдамская система) — три основополагающие системы, которые применяются в современном мире, хотя с каждым годом все хуже.

Противоречия, которые накоплены в мире, плюс существенная трансформация мирового пространства (крах Советского Союза) породили дисбаланс, механизма преодоления которого в рамках трех систем нет. Но проблема в том, что нет и прецедента (а значит, и опыта) создания новой базовой системы иначе, чем по результату глобальной войны. Поэтому заявление Эрдогана и бессодержательно. Он лишь указывает на проблему, не предлагая механизма ее решения.

Варианта два: либо война, в которой прямо и опосредовано примут участие как нынешняя пятерка победителей, так и претенденты на участие в управлении глобальными процессами, либо консенсусный механизм преодоления нынешних противоречий. И только по итогам того или иного варианта можно создать новую, дополнительную, систему разрешения противоречий.

Естественно, ее не только нужно предложить. Ее еще нужно и «продавить». И даже без мировой войны такое продавливание мало чем отличается от нее. Мы видим, что попытки создания «новой нормальности» (которая как раз и есть поиск механизма разрешения возникших противоречий — причем механизма достаточно необычного: деградация социума в обмен на технологический рывок. Возможен ли такой размен в принципе, сказать сейчас сложно. Может быть, что и нет. Но в любом случае попытка «продавливания» новой нормальности идет в глобальном масштабе, при этом демонтируются и уничтожаются институты предшествующей формации, а что остается — серьезным образом трансформируется. И всё это без гарантии результата.

Идея Эрдогана — пустите нас к управлению миром — может оказаться бесперспективной просто потому, что он пытается современные противоречия разрешать структурами уходящего мира. Национальные государства перестали обеспечивать достаточность в управлении мировым порядком, и уже поэтому упомянутые базовые системы-концепции управления, созданные и «заточенные» как раз под примат государственного управления, перестают работать. Эрдоган предлагает дополнить неработающую концепцию включением в нее новых членов, но скорее всего, из этого уже ничего не выйдет. Нужна концепция, кардинально отличающаяся от переставшего работать механизма глобального управления, основанного на балансах интересов национальных государств. То, что продвигается под видом «новой нормальности» – крайне сомнительная концепция, внутренне очень несбалансированная, неустойчивая и динамически нестационарная. Но другой вообще нет. И в этом сложность нынешнего этапа.

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