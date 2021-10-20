В Харькове чиновники подарили незрячим спортсменам билеты в зоопарк и обычные книги – призер Паралимпиады 2020

Такие подарки паралимпийцы получили во время встречи с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым, который произносил речь о “несгибаемой силе воли, упорстве и тренировках паралимпийцев до седьмого пота”. О книгах шрифтом Брайля никто не подумал, подчеркнула Литовченко.

До встречи с Тереховым паралимпийцы встретились с руководителем Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко. По словам Литовченко, спортсменам подарили цветы и Power Bank.

“Power Bank – это же источник энергии, нам, паралимпийцам, она очень понадобится”, – прокомментировала чемпионка.

https://www.facebook.com/LytovchenkoMary/posts/4604043526323944

Литовченко обратила внимание на обещание горсовета Харькова выплатить всем участникам Паралимпиады в Токио независимо от завоеванных медалей премии в размере 200 тыс. грн, а бронзовым призерам – по $55 тыс.

“Мы выделяем премию паралимпийцам – нашим героям. Одно то, что они пробились на Паралимпиаду и участвовали в ней, – уже подвиг. Тех спортсменов, которые получили медали, мы также премируем согласно нашему положению и плюс добавим выплаты за участие”, – процитировала Терехова пресс-служба горсовета.

За каждое золото на Паралимпиаде харьковским спортсменам обещали выплатить 75 тыс. грн, за серебро – 50 тыс. грн, за бронзу – 30 тыс. грн.

“Да, все верно вы прочитали. Разницу посчитайте сами ㅡ хоть в долларах, хоть в гривнах. И знаете, дело не только в том, что премии, мягко говоря, отличаются, а в том, как к нам относятся и как с нами общаются при встрече на высшем уровне в городе и области”, – написала Литовченко.

Спортсменка добавила, что ей “хочется рыдать” от такой поддержки городской власти.

“Знаете, дискриминации тут вообще “нет”, ведь вывод лишь один напрашивается: паралимпийцам вообще не нужна поддержка от города и области, ведь они самые “обеспеченные” граждане нашего города. А что по поводу здоровья: разве у них есть проблемы со здоровьем? Конечно, ответ очевиден, со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после Игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее. Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще “не парятся” на Паралимпийских играх”, – заключила она.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года проходили в Токио с 24 августа по 5 сентября. Игры прошли без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В Паралимпиаде участвовали 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревновались в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях приняли участие 143 спортсмена.

Украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место.

Минфин Украины 13 октября сообщал о выплате 565 млн грн призерам летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

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