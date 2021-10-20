 

“Реал” отомстил “Шахтеру”. Вице-чемпион Украины разгромно проиграл в Киеве в Лиге чемпионов

20.10.2021, 0:20, Новости дня
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“Реал” открыл счет в матче на 37-й минуте. Капитан “горняков” Сергей Кривцов, пытаясь опередить Карима Бензему, срезал мяч в свои ворота, перебросив Анатолия Трубина с линии штрафной голкипера.

После перерыва дважды отличился Винисиус Жуниор, на 51-й минуте: с передачи Луки Модрича, а через пять минут после индивидуальных действий – прошел Додо и Кривцова и вколотил мяч под перекладину, 0:3.

На 65-й минуте поединка Винисиус уже выступил в роли ассистента, четвертый мяч в ворота “Шахтера” забил Родриго.

Довершил разгром горняков на НСК “Олимпийский” в добавленное ко второму тайму время Бензема.

0:5 – “Реал” отомстил “Шахтеру” за два поражения в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

В другом поединке группы D итальянский “Интер” в Милане со счетом 3:1 обыграл сенсацию турнира – “Шериф” из Тирасполя, отмечается на сайте УЕФА.

После трех туров в квартете D два лидера – у “Шерифа” и “Реала” по шесть очков, но у клуба из Тирасполя в активе победа над “Реалом” в Мадриде. У “Интера” четыре набранных пункта, “Шахтер” с одним очком последний в группе.

Скриншот: uefa.com

В четвертом туре Лиги чемпионов донецкий клуб сыграет в Мадриде 3 ноября против своего нынешнего соперника – “Реала”.

Контекст:

В первом туре Лиги чемпионов “Шахтер” со счетом 0:2 уступил в Тирасполе “Шерифу”. Во втором матче горняки сыграли вничью 0:0 в Киеве против “Интера”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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