 

В Ровно хотели угнать маршрутку с пассажирами во время задержания подозреваемого в ограблении

20.10.2021, 0:20, Новости дня
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Когда патрульные прибыли, мужчина сказал, что его избили и отобрали куртку, в которой был мобильный телефон, €100 и 600 гривен наличными.

Пресс-секретарь патрульной полиции города Оксана Юрченко сообщила, что один из правоохранителей пытался надеть наручники на подозреваемого. В этот момент на полицейского напал неизвестный, ударил его и убежал.

Параллельно группа нетрезвых людей пыталась сесть в маршрутку, которая следовала из Ровно в город Корец Ровненской области. Пока водитель продавал билеты, один из них сел за руль машины и попытался уехать. Полицейские остановили его.

Никто из пассажиров не пострадал. Напавшего на полицейского задержали, им оказался 23-летний брат подозреваемого в ограблении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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