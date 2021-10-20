Дочерняя компания «ВТБ Капитал» выплатит США более 6 млн долларов

Подразделение российского инвестиционного банка «ВТБ Капитал», расположенная в Лондоне, заплатит властям США 6 млн долларов за дезинформацию инвесторов по делу о размещении облигаций в 2016 году, сообщил американский регулятор – Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC).

«Базирующаяся в Лондоне дочерняя компания российского банка ВТБ согласилась выплатить более 6 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения комиссии, связанные с ее ролью во введении в заблуждение инвесторов при втором размещении облигаций в 2016 году», – утверждается в документе, передает ТАСС.

Также отмечается, что банк Credit Suisse заплатит 475 млн долларов властям США и Британии за взятки чиновникам Мозамбика.

«Credit Suisse Group AG согласилась заплатить почти 475 млн долларов властям США и Великобритании, в том числе почти 100 млн SEC, за мошенническую дезинформацию инвесторов и нарушение (американского) закона о коррумпированных действиях за рубежом. Схема включала два размещения бондов и синдицированный кредит, которые собирали средства от имени государственных компаний Мозамбика», – говорится в заявлении.

Согласно постановлению SEC, транзакции использовались для скрытой долговой схемы, выплаты откатов находящимся под следствием инвестбанкирам Credit Suisse и их посредникам, а также для подкупа коррумпированных чиновников Мозамбика.