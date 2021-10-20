 

Дочерняя компания «ВТБ Капитал» выплатит США более 6 млн долларов

20.10.2021, 0:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодразделение российского инвестиционного банка «ВТБ Капитал», расположенная в Лондоне, заплатит властям США 6 млн долларов за дезинформацию инвесторов по делу о размещении облигаций в 2016 году, сообщил американский регулятор – Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC).

«Базирующаяся в Лондоне дочерняя компания российского банка ВТБ согласилась выплатить более 6 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения комиссии, связанные с ее ролью во введении в заблуждение инвесторов при втором размещении облигаций в 2016 году», – утверждается в документе, передает ТАСС. 

Также отмечается, что банк Credit Suisse заплатит 475 млн долларов властям США и Британии за взятки чиновникам Мозамбика. 

«Credit Suisse Group AG согласилась заплатить почти 475 млн долларов властям США и Великобритании, в том числе почти 100 млн SEC, за мошенническую дезинформацию инвесторов и нарушение (американского) закона о коррумпированных действиях за рубежом. Схема включала два размещения бондов и синдицированный кредит, которые собирали средства от имени государственных компаний Мозамбика», – говорится в заявлении.

Согласно постановлению SEC, транзакции использовались для скрытой долговой схемы, выплаты откатов находящимся под следствием инвестбанкирам Credit Suisse и их посредникам, а также для подкупа коррумпированных чиновников Мозамбика.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / В Находке полиция пресекла подкуп против поправок в Конституцию

23.07 / Помпео заявил о 50 годах «оккупации» Прибалтики Советским Союзом

27.08 / 1 января 2022 года в Украине введут новые правила прохождения интернатуры – Ляшко

30.03 / До конца мая Украина получит 1,7 млн доз COVID-вакцин по COVAX – Степанов

17.11 / В Керчи встретили «Поезд Победы»

19.08 / Москва сочла странным заявление ЕС о новых выборах в Белоруссии

19.01 / Рекордные снегопады в Европе – радость для жителей и стресс для автолюбителей

14.08 / Поляки высмеяли своего сенатора из-за жалоб на запрет въезда в Россию

10.06 / Мнения: Русский «Спутник» в Европу не пускают большие деньги

07.03 / Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции с гранатометов и пулеметов – ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика