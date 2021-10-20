 

Цена акций «Русала» упала на фоне обысков у родственников Дерипаски

20.10.2021, 0:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтоимость акций «Русала» в ходе торгов снизилась на 4,09%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена опускалась до 80 рублей за бумагу, передает ТАСС.

Напомним, ФБР проводит обыск в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена заявил, что обыски связаны с санкциями. СМИ сообщают, что обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, но расследования против него идут несколько лет.



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