Цена акций «Русала» упала на фоне обысков у родственников Дерипаски

Стоимость акций «Русала» в ходе торгов снизилась на 4,09%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена опускалась до 80 рублей за бумагу, передает ТАСС.

Напомним, ФБР проводит обыск в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена заявил, что обыски связаны с санкциями. СМИ сообщают, что обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, но расследования против него идут несколько лет.