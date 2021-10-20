ФБР завершило обыск у родственников Дерипаски в Нью-Йорке

Сотрудники ФБР завершили обыск в доме на Гэй-стрит в Нью-Йорке, который принадлежит, предположительно, родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщают информационные агентства.

Пока проводился обыск, улица была перекрыта. Дом покинул большой фургон в сопровождении машин с мигалками. Сотрудники ФБР выносили из дома коробки с вещами. Сейчас дом заперт, движение по улице открыто, передает РИА «Новости».

Напомним, ФБР также проводит обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне. Представитель бизнесмена заявил, что обыски связаны с санкциями. СМИ сообщают, что обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, но расследования против него идут несколько лет.