ФБР завершило обыск у родственников Дерипаски в Нью-Йорке
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Сотрудники ФБР завершили обыск в доме на Гэй-стрит в Нью-Йорке, который принадлежит, предположительно, родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщают информационные агентства.
Пока проводился обыск, улица была перекрыта. Дом покинул большой фургон в сопровождении машин с мигалками. Сотрудники ФБР выносили из дома коробки с вещами. Сейчас дом заперт, движение по улице открыто, передает РИА «Новости».
Напомним, ФБР также проводит обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне. Представитель бизнесмена заявил, что обыски связаны с санкциями. СМИ сообщают, что обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, но расследования против него идут несколько лет.
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