 

Дональд Туск – ЕС прижал Польшу к стене, поэтому ей придётся упразднить Дисциплинарную палату

19.10.2021, 23:34, Новости дня
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Несмотря на всю печальную картину, Дональд Туск рад тому, что представители партии «Право и справедливость» заявили, что Польша была, есть и будет членом ЕС. Как пишет Onet, лидер партии «Гражданская платформа» надеется, что под давлением ЕС польские власти перестанут разрушать судебную систему страны и ликвидируют Дисциплинарную палату, впрочем, об этом в ходе жарких дебатов в Европарламенте заявил и сам премьер Матеуш Моравецкий.


Reuters

«Мы все находимся под впечатлением дебатов, которые состоялись в Европейском парламенте. У нас нет никакого повода быть довольными тем, что на них обсуждалась ситуация в Польше», — заявил глава партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.  

«Мы стали свидетелями столкновения правительства партии «Право и справедливость» со стеной. Никакие аргументы представителей правительства «Право и справедливость» в ходе этих дебатов, по всей видимости, не звучали убедительно… это можно сказать и об аргументах, представленных премьер-министром Моравецким», — подчеркнул Туск в ходе специальной пресс-конференции.

«Я обращаю внимание на то, что это была печальная картина. Я хотел бы, чтобы Польша взяла на себя другую роль, а не помечалась на карте красным цветом вместе с Турцией и Венгрией, потому что её демократия умирает», — добавил он. 

Глава партии «Гражданская платформа» также обратил внимание на появившийся конфликт интересов партии «Право и справедливость», Польши и поляков и партии «Право и справедливость» с Европой. «Конечно, я рад, что представители партии «Право и справедливость» заявили, что Польша была, есть и будет в ЕС. Я хотел бы сказать, что Польша была, есть и будет не потому, что «Право и справедливость» стоит во главе Польши, а именно вопреки этому факту. Благодаря целеустремленности и решимости поляков», — объяснил Туск. Он назвал это умеренным оптимизмом, потому что он лично сам не питает иллюзий касательно истинных намерений партии «Право и справедливость». «Однако под давлением мы сможем добиться очередных результатов. Я буду посвящать этому своё время и силы», — отметил он. 

Туск также упрекнул «Право и справедливость» в том, что они разрушили судебную страны, тем самым доведя многих до отчаяния. Поэтому, по его мнению, следует решительным образом вынуждать правящие круги отступить назад по некоторым вопросам. Лидер «Гражданской платформы» выразил надежду, что всё-таки партия «Право и справедливость» под давлением ЕС упразднит Дисциплинарную палату*.  «Европа осознала, что Польша — это не одна партия «Право и справедливость». Поэтому есть большой шанс на то, что денежный поток всё-таки поступит в Польшу», — резюмировал он. 

*«Польша ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, как того требует Евросоюз», — заявил в ходе дебатов в Европарламенте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (прим. ИноТВ).



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