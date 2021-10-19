Золотая осень в Париже – Личное мнение

Ксения Собчак улетела в Париж. Говорит, что в командировку.



Фото: Соцсети

Командировал ли кто Ксюшадь в Париж, или ей просто захотелось попить кофейку с круассанами на Монмартре и запить устрицы шампанским на Елисейских полях — этого я не знаю и знать не могу.

Зато я знаю другое: в Париже сейчас чудесно.

Золотая осень. Вспоминая классика: очей очарованье. В самом прямом смысле слова.

Тепло. В тех районах, где гуляет Собчак, чисто. Вкусно. Выражаясь языком гламурных кобыл, атмосферно. Есть что посмотреть, насмотренному — опять же выражаясь их языком — человеку.

Жёлтые листья успокаивающе хрустят под мягкими, дорогими сапогами. Жёлтый круассан тает во рту с неправильным прикусом. Сервировка столов радует глаз. Повторю: очей очарованье, из которого не выбиваются ни столовые приборы, ни погода, ни парижане, придумавшие небрежный шик и в нём и живущие.

А вот в Новосибирске — не так. Там уже — поздняя осень. Земля холоднючая. Возможно –заледенелая. Тяжело такую копать, наверное.



Фото: Соцсети

«Мама, а почему так быстро опять холодно?» — спрашивает Ксению сын Платон. «Потому что это Родина, сынок!» — отвечает Ксюшадь и запиливает диалог в Инстаграм. Возможно, из парижского кафе, попивая шампанское в ожидании пасты с морепродуктами.

В это самое время тело Екатерины Тарасовой лежит в мёрзлой новосибирской земле, и её дочка уже никогда не услышит от неё ответ ни на один свой вопрос.

«Мама, а почему так быстро опять холодно?» — даже такую простую вещь девочке не спросить у мамы.

Ведь мамы-то больше нет.

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