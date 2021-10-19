“Ему нужны массы”. Опубликована учетная карточка и характеристика Навального из СИЗО

Карточка содержит фото Навального в профиль и анфас, ориентировку с описанием его особых примет, а также психологическую характеристику.

“Если я убегу из тюрьмы, то эти фото будут в каждом отделе полиции страны”, – отмечается в опубликованном комментарии Навального.

В психологической характеристике Навального описывают следующим образом: “Раскованный, свободен в самоутверждении, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним”.

Навальный счел это описание “величайшим политическим напутствием”.

“Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН. Отличная инструкция каждому, кто стремится к Прекрасной России Будущего… Мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку. Мы должны сначала организовать себя, а потом увлечь за собой десятки миллионов сограждан. Лучший способ добиться этого – говорить с людьми, быть понятными и искренними”, – заявил он.

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Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу, 18 февраля. В октябре 2021 года руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

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