Рада избрала нового первого вице-спикера, в Киев приехал глава Пентагона, Украина побила сразу два коронавирусных рекорда. Главное за день

В Украину приехал глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл сегодня в Киев с официальным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Андреем Тараном.

Глава Пентагона подчеркнул, что Россия не может ветировать вступление Украины в НАТО и что именно из-за РФ началась война на Донбассе.

Коронавирусные рекорды в Украине

В Украине за сутки 18 октября скончалось от коронавируса 538 человек. Таких цифр в стране не фиксировали за все время эпидемии, это абсолютный рекорд суточной смертности. Более 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

После попадания ряда регионов в “красную” карантинную зону там наблюдается рост числа желающих привиться от коронавируса. Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок увеличилось вдвое, сообщили в Минздраве.

За прошлые сутки в стране сделали более 193 тыс. прививок от COVID-19 – тоже впервые с начала кампании по иммунизации. В Минздраве говорят, что могут за неделю делать до 1,5 млн прививок.

Корниенко стал первым вице-спикером Рады

Нардеп от “Слуги народа”, глава этой партии Александр Корниенко сегодня был избран первым вице-спикером Верховной Рады, его кандидатуру поддержали 248 депутатов.

Из состава “Слуги народа” исключили Буймистер

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на сегодняшнем заседании парламента, что фракция “Слуга народа” исключила из своего состава нардепа Людмилу Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах и отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Министр защиты окружающей среды уходит в отставку

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский сообщил, что уходит в отставку. По словам главы парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, министр написал заявление по собственному желанию.

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрит его заявление 20 октября. Среди претендентов на пост министра называют экс-нардепа от “Слуги народа”, главу Черкасской областной государственной администрации Александра Скичко и бывшего главу Государственной экологической инспекции и экс-нардепа Егора Фирсова.

Саакашвили голодает 19 дней

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 19 дней. Сегодня его посетил консилиум врачей, медики рекомендуют поместить его в клинику для интенсивного наблюдения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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