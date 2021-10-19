 

“Псевдоактивисты подстрекали”. В “Харьковгазе” объяснили, почему отключили село от газа

19.10.2021, 23:26, Новости дня
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“Харьковгаз” 11 октября должен был выполнить ремонт на газопроводе и в газорегуляторных пунктах. Неизвестные тогда заблокировали работу специалистов “Харьковгаза” и спецтехнику компании.

“Поэтому работы были приостановлены, а населенный пункт остался без газа”, – объяснил ситуацию поставщик газа.

При содействии государственных органов власти 16 октября “Харьковгаз” возобновил ремонт и подготовил газопроводы к испытаниям. Пустить газ должны были 17 октября. 

“Псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт “Харьковгаза”, [в этот день] начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в домовладения”, – сообщили в компании.

Указанные лица повредили автотранспорт компании и пытались сломать телефоны ее сотрудников, утверждает “Харьковгаз”. 

Благодаря усилиям власти и правоохранителей 17 октября газоснабжение в деревню восстановили. Стоимость услуг оператора устанавливает Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Компания заявила, что не имеет отношения к продаже газа и занимается только его распределением.

Контекст:

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против “Харьковгаза”. В спецслужбе говорят, что после отключения газа компания требовала дополнительные деньги от потребителей, “прикрываясь” президентом и руководством государства.

От жителей села требовали подписать дополнительное соглашение на несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. В результате каждая семья должна была платить за газ на 1200–1800 грн больше за год.

Компания “Харьковгаз” входит в группу РГК бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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