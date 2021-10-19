 

Латвия продлила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

19.10.2021, 23:26, Новости дня
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“Учитывая, что Беларусь продолжает осуществлять гибридную атаку, количество людей, пытающихся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, остается высоким, а также в связи с тем фактом, что литовские и польские пограничники все еще прилагают все усилия, чтобы удержать граждан третьих стран от незаконных действий при пересечении государственной границы принято решение ввести чрезвычайное положение с 11 августа 2021 года по 10 февраля 2022 года на следующих административных территориях: Лудзенский край, Краславский край, Аугшдаугавский край, Даугавпилс”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на латвийско-белорусской границе уже установлена треть забора. Ожидается, что его строительство будет завершено в ноябре.

По данным МВД Латвии, с 10 августа 1785 человек были остановлены при незаконном пересечении госграницы. С начала года задержано 402 мигранта из третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”. Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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