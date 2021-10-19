После гибели людей от суррогатного алкоголя арестован житель Кургана

По факту отравления суррогатным алкоголем шести человек, трое из которых умерли, открыто уголовное дело, информирует СУ СК по Курганской области.

Дело открыто по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело находится «в производстве следственного отдела по городу Кургану», передает ТАСС.

Сообщается, что в сентябре шесть человек попали в больницу после употребления суррогатного алкоголя, трое из них умерли в течение месяца. Сейчас проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

Было установлено, что алкоголь, содержавший метиловый спирт, продавал 56-летний житель Кургана, «в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». У него «было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта».

Напомним, источник в экстренных службах сообщал, что погибшие и пострадавшие «все вместе пили суррогатный коньяк». На днях семилетняя девочка в оренбургском Гае отравилась суррогатным алкоголем, употребив спиртосодержащую жидкость «в компании сверстников», после оказания медицинской помощи она отпущена домой. До этого в Оренбургской области 35 человек погибли от суррогатного алкоголя. Кроме того, 18 человек погибли в Екатеринбурге от употребления спирта с содержанием метанола.