 

Вероятный убийца россиянки в Грузии при задержании попытался взорвать силовиков

19.10.2021, 23:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодозреваемый в убийстве россиянки Анастасии Шаталовой во время задержания бросил с балкона гранату, следует из сообщения МВД Грузии.

Ведомство сообщило, что полиция «задержала по горячим следам трех человек». Установлено, что «один из подозреваемых, Б. Л., 18 октября в Тбилиси на улице Газапхули выстрелил несколько раз из огнестрельного оружия в гражданку иностранного государства А. Ш., 1994 года рождения», передает ТАСС.

После этого подозреваемый скрылся на автомобиле знакомого, которому рассказал о преступлении. Позднее он отправился домой к третьему фигуранту. Сообщается, что Б. Л., когда его задерживали, бросил в правоохранителей гранату. Саперы ее обезвредили.

Напомним, по данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения. Однако Беридзе свою причастность к случившемуся категорически отвергает. МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет. По делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержаны три человека.



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