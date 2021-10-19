Стало известно о расследовании ФБР против Дерипаски

ФБР и прокуратура Бруклина на протяжении нескольких лет вели расследования против российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщили источники.

New York Times пишет, что сейчас нет информации о том, связаны ли с указанными расследованиями обыски, которые проводятся в Нью-Йорке и Вашингтоне, передает РИА «Новости».

Напомним, ФБР проводит обыск в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель россиянина сообщил, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.