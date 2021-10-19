 

Стало известно о расследовании ФБР против Дерипаски

19.10.2021, 23:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФБР и прокуратура Бруклина на протяжении нескольких лет вели расследования против российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщили источники.

New York Times пишет, что сейчас нет информации о том, связаны ли с указанными расследованиями обыски, которые проводятся в Нью-Йорке и Вашингтоне, передает РИА «Новости».

Напомним, ФБР проводит обыск в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель россиянина сообщил, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Тегеран предложил повторить учения России, Китая и Ирана в Оманском заливе

01.01 / США отправили американские бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы “сдержать потенциального противника”

08.07 / Песков оценил возможность открыть процесс по делу Сафронова

25.04 / Глава УЕФА заявил, что основатели Суперлиги столкнутся с санкциями

23.08 / Помпео посетит Израиль, Судан, Бахрейн и ОАЭ

23.08 / У посольства Белоруссии в Москве задержали 11 человек

30.07 / Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию

24.02 / В Украине сделали первую прививку от COVID-19

01.01 / “Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага”. Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь

10.12 / Times – Япония будет защищаться от соседей ракетами дальнего радиуса действия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика