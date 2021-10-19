Мнение: Инсургент Собянин



А ведь когда-то было так…

Одна из мерзких, но занятных особенностей российского информационного пространства – почти официально существующая система так называемых «блоков в СМИ». В чем суть: если вы некая структура или просто важная персона – вы можете ввести «блок на негатив» относительно себя любимого в практически ЛЮБОМ СМИ (а с некоторых пор – и в блогах по выбору). Делается так: вы платите данному средству информации некую фиксированную сумму в месяц (лучше в долларах) – типа абонемента; а оно взамен вам гарантирует, что ничего ПЛОХОГО про вас оно публиковать не будет. Или, во всяком случае, «если что», прибежит к вам и «посоветуется», что писать, а что все-таки умолчать.

И всем известно, что своего рода чемпионами по «блокам в СМИ» у нас является Москва и лично любимый всеми москвичами ее мэр Собянин. Что и понятно – московский бюджет бездонный, и из него на «работу со СМИ и соцсетями» (это так называется) выделяются немеряные суммы. И это особенно «удобно» тем, что «блок на негатив» не так-то легко заметить. Да и как заметить то, чего нет?! Это всякую хвалебную заказуху всегда можно увидеть и понять – «о, Собянин и этих проплатил!» А блок как?

Но сейчас этот невидимый блок прямо выпирает – обхохочешься смотреть. Речь о том же самом ковиде. Мы видим, что истерию начали раздувать точно по графику – буквально на следующий день после подведения итогов выборов в конце сентября, когда график «заражений» и «смертей от ковида» неудержимо пополз вверх. Пошло «разрастание ковида», в правительстве стали «выражать озабоченность» – в ответ послушно зашевелились региональные власти: то в одном, то в другом регионе «в связи со сложной ковидной обстановкой» стали закрывать для посещения общественные места, выгонять работников на удаленку, вводить куар-коды. Собственно, весь октябрь у нас идет как под сводки Совинформбюро в исполнении Левитана в 1941 году: то одна, то другая область падает под напором врага, то есть ковида; каждый день черная тень санитарной диктатуры накрывает пару-тройку городов… Ужас!

Накрывает всех – но не Москву! Пока страна впадает в очередную ковидную панику – Собянин, во все прочие времена главный закоперщик всех ковидных страстей, держит поистине мхатовскую паузу. «Чем больше артист, тем больше пауза». Вчера уже и Питер пал – вторая столица России. Беглов объявил, что во второй столице с 1 ноября вводятся все стандартные ковид-безумства, включая куар-коды, запреты на посещение почти всего, «удаленку» и т.д. А что Собянин? А Собянин молчит!

И в чем главный прикол: вы не найдете в наших СМИ даже робких указаний на эту как бы несуразность! Ведь «странность» буквально бьет в глаза, согласитесь: 50 регионов страны ковидобесятся по полной программе, остальные 50 рапортуют, что тоже загонят всех по норам «вот-вот» – и только Москва демонстративно не делает НИЧЕГО. Хотя раньше она же всё делала первой, «подавая пример». Самое время спросить «что случилось?», а может быть, даже обличить мэра в «преступной халатности», обвинить, что ему «плевать на здоровье москвичей». Представьте, что вы были бы ковидобесом; разве вам не хотелось бы высказать всё, что накипело, в адрес «преступно медлящего» Собянина?!

НЕ МОГУТ. «Блоки» мешают! В чем-то, пусть даже максимально ласково и даже нежно обвинять Собакина – это же «негатив». И это НИЗЗЯ. А учитывая, что широкой души мэрская мошна распахнута в отношении даже мелких ковидобесят типа Шулики – и они тоже не могут даже ничего вякнуть! Почему? Ну просто потому, что они ведь на содержании. Как они могут что-то хотя бы пробормотать в отношении того, кто их содержит?

Вот мы и видим эту удивительную ковидобесную ТИШИНУ.

Интересный вопрос, какая шлея попала роботу Собянину под хвост. Может быть, его на нем как-то особо грубо оттоптались в «Аптеке» за «несвоевременность» его июльского запрета на посещение московского общепита? «У нас, блин, выборы, а ты тут со своими куар-кодами, охерел, что ли?! Вредить решил, падла?!» Как знаете, какую-нибудь крупную собаку, типа ротвейлера, хозяйка вдруг побьёт за то, в чем, как он считает, он не виноват? Он ведь затаит грубость!

А возможно, Собакину досталось от Кремля за крайне неловкое, чего уж скрывать, «Электронное голосование» – которое Москва, между прочим, практически продавила через ЦИК и даже настояла, что будет проводить его… сама, то есть помимо самой Памфиловой! Ну и провела – но как топорно… Даже самые лояльные «путинцы» малость засмущались – а уж этих ребят смутить труднее, чем бывалую бандершу! Кремль вполне мог разъяриться – он ведь уже нацелился и выборы Путина проводить исключительно «электронно», а тут такая дискредитация… Опять, поди, устроили трёпку бедному роботу – а он тоже обижаться умеет!

В общем –Собянин определенно решил показать хозяину козью морду. Весь агитпроп месяц надсаживается и стоит на ушах, завывая об «опасности ковида в России» – а московский мэр как бы и в ус не дует. И намеков не понимает. На все робкие подначки – «А? Чё?» Дошло до того, что уже Голикова (!) выступает с предложением о всероссийском (!) локдауне с 1 по 8 ноября, «документы на рассмотрении у президента». Ковид-лобби, другими словами, пошло в обход Собянина. Хотя едва ли это понравится Путину – он-то как раз думал, по привычке, опять загрести жар чужими руками – руками преданных сатрапов, глав регионов. Типа все губернаторы «сами», «по своей инициативе» вдруг решили посадить своих жителей на поводок. А Путин что? Путин в домике! То есть – в бункере!

Очевидный демарш мэра. Нам-то, понятно, от этого ни жарко ни холодно – милые бранятся, только тешатся. Просто – минутка смеха.

А так – помирятся, да и пойдут дружно скручивать всех непослушных граждан в бараний рог.