Мнение: О надвигающейся катастрофе: счёт пошёл на недели

Причём «катастрофа» – это ещё мягко сказано!

Только послушайте:

«Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти всех. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей этот #кризис может повергнуть в бедность. Нужно учитывать и эффект домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения».

И это говорят не доморощенные алармисты, тёзки Хазин и Делягин (оба – Михаилы). Всё гораздо хуже.

О небывалом кризисе предупредил… премьер-министр Польши Матеуш Моравеций, выступая во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге. По его словам, Европа уже сегодня стоит буквально «у порога огромного газового и энергетического кризиса». «Быстро растущие цены [на газ]… уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором – ограничивать производство или переводить траты на потребителей», – добавил политик. И дальше разразился приведённой выше тирадой про миллионы домохозяйств, рискующих обнищать и замёрзнуть этой зимой.

А кто виноват?

По версии польской стороны – #Россия. Всему виной преднамеренные действия российских фирм. «Уже сейчас политика «Газпрома» и разрешение «Северного потока – 2» отражается на росте цен», – заявил поляк. И это очень популярная в Евросоюзе версия. Мол, цены на газ так выросли только потому, что «Газпром» не хочет прокачивать через Украину дополнительные объёмы голубого топлива, «шантажируя» ЕС с целью добиться скорейшей сертификации газопровода «Северный поток – 2», достроенного вопреки мнению скептиков и противодействию, в том числе, самих же поляков.

Может показаться, что эти обвинения отчасти справедливы. «Газпром» на днях вновь отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС и продолжит качать лишь оговоренные долгосрочным контрактом 109 млн кубометров в сутки. Поставки по трубе «Ямал-Европа», которая через Польшу качает газ в ФРГ, останутся втрое ниже уровней первой половины года: «Газпром» выкупил лишь треть мощностей – 31 млн кубометров в день из 89 млн возможных. По оценкам Bank of America, с октября прокачка российского газа в #ЕС упала на 30% относительно сентября и 12% в годовом выражении, хотя добыча «Газпрома» выросла на 17%.

Но штука в том, что сейчас дополнительный газ уходит на внутренний рынок, где, по оценкам российской компании, на 30% выросло потребление из-за холодной погоды. Средняя температура в сентябре оказалась на 2,8 градуса ниже, чем годом ранее, а в октябре держится на 2,6 градуса ниже. Из-за этого пришлось раньше обычного начать отопительный сезон. Кроме того, часть газа уходит в Китай. Впрочем, им «Газпром» даже себе в убыток.

С другой стороны, США, ещё год назад позиционировавшие себя как гаранта энергетической безопасности Европы и защитника от российского газового шантажа, тоже «не спешат» увеличивать поставки СПГ в Старый Свет. Часть объёмов придерживают, а часть – спокойно продают на азиатском рынке, где цены чуть выше европейских. А что такого? Рынок есть рынок ©

Но Штатам – можно. А #Россия – обязана спасать. Тем более, что ей предлагают #деньги.

Хотя – а почему, собственно, европейцев нужно спасать в каком-то смысле за счёт россиян? Разве Европа хоть когда-нибудь была за такое благодарна? Например, за избавление от «коричневой чумы»?

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